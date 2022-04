Bei Olivia Trummer verschwimmen die Grenzen zwischen Jazz und Pop

Sängerin und Komponistin Olivia Trummer ist am Freitag, 29. April, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau zu Gast. Die Pianistin gilt mit ihrer eingängigen Musik als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation, heißt es in einer Ankündigung. Mit ihrem Trio präsentiert sie ihr neues Album „For You“, bei dem sich Balladen mit groovenden Stücken abwechseln, die die Grenzen zwischen „Jazz“ und „Popmusik“ aufheben, heißt es. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 3789, Restkarten gibt es dann an der Abendkasse beim Konzert.