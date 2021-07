Bei drei Wanderungen 1600 Höhenmeter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 12 Wanderer erfüllten alle eines der 3 G´s, so konnten wir mit ruhigem Gewissen die Tage vom 14.-18. Juni in Bad Peterstal Griesbach starten. Bei der Anfahrt wurde der Testturm von Thyssen in Rottweil bestaunt. Wir konnten ihn nur von außen besichtigen, er machte auch so einen mächtigen Eindruck auf uns. Bei Kniebis gab es noch eine kleine Wanderung zum Brauchkopfturm. Hier bekamen wir den ersten Eindruck über den Mittleren Schwarzwald. Unsere Organisatoren Inge Mennel und Manfred Mühleisen haben in Bad Peterstal für unsere drei Wandertage die Peterstaler Schwarzwald Sinfonie, den Himmels - Schwarzwald - und Wiesensteig ausgesucht.

Als erstes ging es auf den Wiesensteig. Mit vereinten Kräften fanden wir den Einstieg. Unser Weg ging an der Rench entlang, hoch zur geschlossenen Renchtal-Hütte weiter über blühende und gemähte Wiesenhänge, wir waren sehr überrascht über die vielen Getränkestationen, es gab nicht nur Quellwasser, sondern auch alkoholische und antialkoholische Getränke gegen Bezahlung. Wir stellten dann fest, dass es auf allen unseren Wanderungen gibt. Die Ausblicke auf dieser Tour waren immer wieder ganz toll. Es gab natürlich auch eine Schlusseinkehr.

Bei der zweiten Wanderung stand der Schwarzwaldsteig auf dem Programm. Er ging ab Hotel an der Rench entlang und gleich sehr viele Treppen hoch zu einer Aussichtskanzel mit einem schönen Ausblick in das Renchtal. Der Weg führte durch Misch- und Tannenwälder hoch zum Sattelplatz mit einem herrlichen Panoramablick. Von hier aus ging die Route weiter zum Ibacher Schliff über Wurzelwege an Bänke, Himmelsliegen und Getränkestationen vorbei. An diesen beiden Tagen hatten wir schon 1050 Höhenmeter bewältigt. Der Start vom Himmelssteig war beim Freibad von Peterstal. Die erste Attraktion war heute eine 22,5 Meter lange Weißtannenbank mit einer super schönen Aussicht und kurz danach kam die Himmlische Bar, zum Paradiesfelsen, Holchenwasserfall und Himmelsfelsen, über Serpentinen und Pfade ging es wieder zurück.

Nun hatten wir unsere 1600 Höhenmeter und 45 km geschafft. Auf der Heimfahrt hatten wir noch einen Aufenthalt in Triberg zum Besuch der Wasserfälle und das Heimatmuseum. In Wangen sind wir alle wieder gesund und munter angekommen.