Bei der MTG Wangen ist zur Halbzeit schon alles entschieden

Das Tabellenschlusslicht TV Rottenburg hat in der Handball-Landesliga bei der MTG Wangen nicht ansatzweise eine Chance gehabt. In der ersten Halbzeit erlaubte der Favorit den Gästen gerade einmal drei Tore, in Summe gewannen die Wangenerinnen mit 28 Toren Unterschied. Für Rottenburg war es im achten Saisonspiel die achte Niederlage.

Die MTG ging trotz ihrer klaren Favoritenrolle hochkonzentriert und motiviert ins Spiel. Da Trainer Zsolt Balogh wegen einer Knieoperation nicht dabei war, fungierte Kapitänin Laura Schirnik als Spielertrainerin. Die Gastgeberinnen setzten sich gleich zu Beginn auf 4:0 ab. Den Gästen fiel es schwer, gegen die gut agierende Abwehr durchzukommen. Immer wieder eroberten sich die Wangenerinnen den Ball und liefen Tempogegenstöße. In der 16. Minute lag die MTG bereits mit zehn Toren in Führung (11:1). In der darauffolgenden Auszeit konnte sich Schirnik den Luxus erlauben, fast die komplette Mannschaft auszuwechseln und den Spielerinnen Einsatzzeit zu geben, die sonst nicht so viel zum Einsatz kommen. Trotz der Wechsel blieb es problemlos – zur Pause stand es 20:3.

Nach der Pause ließ das Torfeuer der MTG etwas nach. Es gab Absprachefehler in der Abwehr und technische Fehler im Angriff. Die Gäste kamen zu ein paar Treffern, lagen in der 40. Minute aber dennoch mit 6:30 zurück. Für die Wangenerinnen war es laut Mitteilung schwer, die Konzentration hochzuhalten. Zu einseitig war die Begegnung. Nach 60 Minuten stand der überaus deutliche 39:11-Sieg fest.

Am kommenden Wochenende hat die MTG Wangen spielfrei. Erst am 30. November geht es mit einem Heimspiel in der Argenhalle gegen die HSG Albstadt weiter.