Bei der Gartenschau setzt Lang auch auf die Wangener Senioren

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause hat wieder ein städtischer Seniorennachmittag im Gemeindezentrum St. Ulrich stattgefunden. Bei der 26. Auflage nahm OB Michael Lang die Besucher mit auf eine Tour durch die wichtigsten Themen der Stadtentwicklung.

Rat: Getränke für zwei Wochen zu Hause haben

Kaum war die schlimmste Zeit der Pandemie vorüber, sei laut Lang mit dem Ukrainekrieg und seinen Folgen das nächste Krisenszenario entstanden, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter. Derzeit ist die Stadthalle durch den Landkreis mit Flüchtlingen belegt, neue einfache Unterkünfte würden derzeit in der Carl-Hirnbein-Straße und später am Südring neben dem Züblinhaus geschaffen.

Zwar glaubte der OB in seinem Vortrag nicht an eine Strommangellage, doch die Stadt bereite sich nach und nach auch darauf vor. Sollte es für länger als zwei Stunden zu einem Blackout kommen, sei es richtig, zum Rathaus zu kommen, wo man erfahren könne, was zu tun ist. Er riet laut Mitteilung dazu, genug zu trinken für zwei Wochen zu Hause zu haben.

Wir brauchen Sie, damit wir die besten Gastgeber sein können. OB Michael Lang

Bevor er in einer Präsentation die Fortschritte im Gelände der Landesgartenschau 2024 zeigte, ging er auf die verschiedenen Angebote der Seniorenvertretungen wie Stadtseniorenrat, Bürgerforum, Herz und Gemüt sowie die Nachbarschaftshilfe ein, heißt es weiter. Er dankte demnach allen, die sich ehrenamtlich dort oder in anderen Vereinen engagieren und warb dafür, es auch im Rahmen der Landesgartenschau 2024 zu tun. „Ich hoffe, dass Sie alle bei der Eröffnung am 26. April 2024 um 11 Uhr dabei sind“, wird Lang zitiert. „Wir brauchen Sie, damit wir die besten Gastgeber sein können.“

Bereits jetzt würden in der Erba 200 Menschen leben. Wenn alle Gebäude – auch in den Auwiesen – fertig seien, werde dieser neue Stadtteil insgesamt rund 1500 Menschen beherbergen. Doch während im Gelände gebaut werde, gingen laut Lang auch die anderen Aufgaben der Stadt weiter: Schulsanierungen, Kindergartenbau, Wohnungsbau auch andernorts – aktuell in den Gebieten auf der Haid und der Berger Höhe bei St. Vinzenz.

Rädler neu im Fachbereich Soziales

OB Lang warb laut Mitteilung außerdem für die Zugverbindungen nach München, die alle zwei Stunden ohne Umstieg möglich sind. Er verwies auf die beiden neuen Hotels in der Stadt, kündigte für das kommende Jahr den Baubeginn für das Haus der Bürgerstiftung an und lud bereits jetzt zum Neujahrsempfang 2023 am 1. Januar um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz ein.

Den Pflegestützpunkt Wangen des Landkreises stellte Stefan Löffler vor. Durch das Programm führte der scheidende Leiter des Fachbereich Soziales, Nils Feltgen. Er wechselt am 1. Dezember 2022 zum Landkreis Ravensburg. Seine Nachfolge tritt laut Stadt Ann-Kathrin Rädler an. Für Unterhaltung beim Seniorennachmittag sorgten das Akkordeonorchester unter der Leitung von Olga Bussovikov und der ukrainische Chor. Zwischen all dem gab es viel Gelegenheit zum Austausch.