Begrenzungspfosten in Wangen angefahren und abgehauen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wangener Schmiedstraße einen Begrenzungspfosten umgefahren und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Laut Polizeibericht flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrzeug. Nun ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer 07522 / 9840 entgegen.