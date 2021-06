Beginn der Wandersaison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit exakt 10 Teilnehmern ging es ganz entspannt per Bahn bis Immenstadt. Vom Bahnhof in Immenstadt führte uns die Route nach wenigen Metern direkt in das Steigbachtal und im weiteren über Bärenköpfle und Mittag zum Steineberg. Nach ausgiebiger Gipfelrast Aufbruch Richtung Stuiben.

Auf halber Strecke dann Abstieg über einige Altschneefelder zur Alpe Gund. Und selbstverständlich folgte dort die obligatorische Einkehr zu Kaffee und Kuchen. Wenige Minuten vor dem avisierten Abfahrtstermin erreichte die Gruppe den Bahnhof in Immenstadt, von wo aus eine genauso entspannte Heimfahrt wie die Anreise – ganz ohne Autostress – eine rundherum gelungene Saisoneröffnung beschloss.