Bauwagen in Wangen beschädigt

An einem Bauwagen des Waldkindergartens in der Ölmühle haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Fensterladen und zwei Holzschilder mutwillig beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.