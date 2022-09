Baustellenfest abgesagt, Helfer für Landesgartenschau gesucht

Die Stadt Wangen und die Landesgartenschau GmbH haben das für Samstag, 10. September, geplante Baustellenfest abgesagt. Die Wetterprognosen für den Samstagnachmittag sind sehr unsicher, so die Verwaltung.

Stattdessen weist sie auf eine andere Veranstaltung hin: Wer sich aber gern über den aktuellen Stand der Planungen und Entwicklungen der Gartenschau informieren möchte, ist am Mittwoch, 14. September, um 19 Uhr in der Stadthalle willkommen. OB Michael Lang und die Landesgartenschau-Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser und Edith Heppeler berichten und werben gleichzeitig für das ehrenamtliche Engagement bei der Großveranstaltung.

„Das Gesicht der Stadt Wangen“

Die Landesgartenschau 2024 wird in hohem Maße getragen durch ehrenamtliches Engagement, so die Stadt. Deshalb brauche es Menschen, die im Ehrenamt die Gäste begrüßen, führen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. In den kommenden Monaten sollen vier Teams aus Freiwilligen gebildet werden, die sich in einem Aufgabenbereich engagieren wollen. Die Ehrenamtlichen übernehmen eine wichtige Funktion, so die Stadt. Sie seien das Gesicht Wangens und übernähmen damit auch direkt die Gastgeberrolle.

Das Team Besucherempfang begrüßt Gäste, kontrolliert Eintrittskarten und gibt allgemeine Auskünfte. Die Gästeführer bieten Führungen über das Gelände an. Das Geländeteam hilft bei kleinen gärtnerischen Einsätzen und Reparaturen und schaut auf dem Gelände nach dem Rechten. Das Veranstaltungsteam betreut Künstler, unterstützt Veranstalter, sorgt für Bestuhlung und hilft beim Bühnenaufbau, so die Pläne der Stadt.

Weitere Termine sind geplant

Wer dabei sein will, kann wählen, wie lange das Engagement dauern soll und wie viele Aufgaben übernommen werden können. Jedoch gibt die Stadt für eine sinnvolle Planung eine Mindesteinsatzzeit von rund 60 Stunden vorgegeben. Die Teams werden ab Sommer 2023 geschult.

Wer am Mittwoch keine Zeit hat zu kommen, hat dazu in den kommenden Monaten immer wieder Gelegenheit. Die Termine für weitere Veranstaltungen werden jeweils angekündigt. Auf der Homepage www.lgswangen2024.de gibt es Infos zu den Anmeldemöglichkeiten.