Baustelle Martinstorplatz: Lkw und große Busse werden umgeleitet

Die Baustelle am Martinstorplatz geht ab Montag, 20. Juni, in die nächste Phase. In Teilbereichen beginnt der Asphalteinbau, und der Mittelkreisel wird gebaut. Dies hat Konsequenzen für den Lkw-Verkehr ab 3,5 Tonnen und Busse ab einer Länge von zehn Metern. Nicht betroffen ist der Stadtbus. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Baumaßnahme führt dazu, dass die Kurve von der Lindauer Straße in die Gegenbaurstraße für den Schwerverkehr zu eng ist und entsprechend die Schleppkurve für lange Fahrzeuge nicht mehr ausreicht, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Schwerverkehr wird deshalb von der Lindauer Straße über den Kreisverkehr in die Zeppelinstraße und von dort in die Ravensburger Straße umgeleitet. Die Busse fahren über das Urtel und die Immelmannstraße in die Bahnhofstraße. Aus diesem Grund wird die Haltestelle beim Finanzamt vorverlegt zur AOK.

Die Bauzeit und die damit verbundenen Umleitungen dauern voraussichtlich bis Mitte August.