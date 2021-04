Baumaßnahme B 32: So läuft der Busverkehr

Die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 32 in Wangen im Bereich Hans-Schnitzer-Straße / Haidösch beginnen am Montag, 19. April. Die große Runde des Stadtbusses ist laut Pressemittelung der Stadt davon nicht betroffen. Die Linien 1 und 4 bedienen sämtliche Bushaltestellen.

Für den regionalen Busverkehr werden Ersatzhaltestellen an der Ravensburger Straße (B 32) auf Höhe von Diehl Ako und dem Toom-Baumarkt eingerichtet. An der kleinen Runde, Linie 7, entfallen für die Dauer der Baumaßnahme an der B 32 die Haltestellen Mörikeweg, Peter-Dörfler-Straße und Haidösch. Es können auch keine Ersatzhalterstellen eingerichtet werden.