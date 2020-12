Baum in Wangen beschädigt: Polizei ermittelt Mann

Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr einen Baum in der Wangener Bahnhofstraße auf Höhe des Busbahnhofs beschädigt und dabei Schaden in Höhe von etwa 100 Euro verursacht. Das teilt die Poliizei mit.

Ein Zeuge beobachtete den 25-Jährigen, wie er zunächst mit einer Axt mehrfach gegen den Baum schlug und sich dann zu Fuß entfernte. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet machte die Polizei den Mann ausfindig. Weil er nicht nur die Axt, sondern auch ein verbotenes Einhandmesser mitführte, muss er sich nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.