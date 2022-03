Bauarbeiten an Wangens Festplatz und in der Jahnstraße beginnen

Nachdem vor Kurzem die Bauarbeiten an der Klosterbergstraße wieder aufgenommen wurden, läuft am Montag, 7. März, auch die Bautätigkeit am Festplatz und an der Jahnstraße an. Die Bauarbeiten übernimmt die Firma Storz, berichtet die Wangener Stadtverwaltung. Sie dienen der Vorbereitung und Erschließung des Geländes für den Neubau der Kreissporthalle und der Sanierung des gesamten Festplatzes.

Der Milchparkplatz (P1) ist damit für circa drei Wochen nicht nutzbar. Auch die Jahnstraße ist in dieser Zeit von der Einfahrt des P1 und des Aumühlewegs gesperrt. Das heißt nach Angaben der Stadt: Der P2 an der Argensporthalle kann dann nur über den Aumühleweg angefahren werden. Autofahrer werden gebeten, auf die weiteren Parkplätze im Stadtgebiet auszuweichen. Ausreichend Parkplätze stehen auf dem P14 zur Verfügung, so die Verwaltung.

Zweite Trafostation steht bereits

In einem ersten Schritt wurde bereits am Dienstag die zweite am Festplatz benötigte Trafostation von der Netze BW aufgestellt. Im Moment steht sie auf dem Gehweg unweit des Eingangs zur ehemaligen Friedrich-Schiedel-Schule.

Dazu die Stadt: „Der Standort ist richtig so, denn mit der Neugestaltung des Platzes später im Jahr wird der Gehweg vor den bestehenden Platanen und an dem Trafogebäude vorbeigeführt. Der jetzige Gehweg wird aufgelöst, die Fläche entsiegelt und als Wiese angelegt.“

Die Mitteilung enthält auch einen Ausblick auf die kommenden Monate: Nach dem Kinderfest, das auf dem Festplatz stattfinden kann, gehen die Bauarbeiten am P1 weiter und sollen bis Ende November 2022 abgeschlossen sein.

Der weitere Fahrplan der Arbeiten

Ab Juni beginnen demnach die Arbeiten an den Grünanlagen im Umfeld des Beruflichen Schulzentrums. Sie sind im Zusammenhang mit der Neugestaltung des gesamten Außenbereichs um die neue Kreissporthalle zu sehen. Auch für diese ist der Baustart im Juni vorgesehen. Die Fertigstellung ist im Dezember 2023 geplant.

Bevor diese Arbeiten beginnen, werden die Platanen bei der Stadthalle und am Kanalweg verpflanzt. Sie werden am Festplatz eingesetzt. Fünf weitere Bäume, unter anderem eine Stadtbirne, ein Feldahorn und zwei Linden, ziehen in den Erba-Park um.