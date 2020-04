Bauarbeiten an Realschule und Gymnasium in Wangen gehen voran

Bestechender Blick auf die Altstadt

Wangen (sz) - Von der Straße gut sichtbar sind die Baufortschritte am Erweiterungsbau der Wangener Johann-Andreas-Rauch-Realschule. Binnen weniger Wochen stand die viergeschossige Holzkonstruktion auf dem Untergeschoss aus Stahlbeton, teilt die Stadt mit. Inzwischen würden die Glasfronten eingesetzt.

Zehn Klassenzimmer hat der Erweiterungsbau sowie in den Durchgängen zum jetzigen Eingangsgebäude. Es seien offene Räume, die dann im Unterrichtsbetrieb zum Beispiel für Freiarbeiten genutzt werden können. Das Gebäude könne vom Untergeschoss bis in die oberen Räume genutzt werden, auch weil es einen Tiefhof hat, der viel Licht ins unterste Stockwerk lässt. Dort könnten künftig auch kleinere Veranstaltungen stattfinden, die Wand zwischen den beiden Unterrichtsräumen lasse sch aufschieben. Denkbar seien dort laut Schulleiter Heiko Kloos unter anderem Elternabende.

Der Erweiterungsbau verfügt laut Stadt zwar über ein eigenes Treppenhaus, dieses soll jedoch vorrangig als Notausgang dienen. Im Schulalltag sollen Schüler und Lehrer die neuen Räume über die große Treppe im Hauptgebäude erreichen. Sie sei stockwerkweise mit dem Neubau verbunden. Außerdem ermögliche künftig ein Aufzug den barrierefreien Zugang zu allen Räumen der Realschule. Im neuen Gebäude sorge eine Lüftung für den Luftaustausch, doch in jedem Klassenzimmer gebe es ein Fenster, das sich auch noch händisch öffnen lässt. Bestechend sei der Blick auf die Altstadt aus den Räumen in den oberen Stockwerken. Damit der Neubau nahtlos an den bisherigen Bau anschließen kann, seien dort statische Eingriffe notwendig geworden. So seien an der Decke Eisenträger eingezogen worden, die die Lasten aufnehmen.

Ist der Erweiterungsbau abgeschlossen, soll es laut Mitteilung mit der Teilsanierung der weiteren Bestandsgebäude weitergehen. So sei geplant, das fachpraktische Gebäude energetisch zu sanieren und mit zeitgemäßer Technik auszustatten. Optisch orientiere sich diese Sanierung an der bereits fertiggestellten Fassade des 80er-Jahre-Baus. Auch für die Bestandsgebäude zwischen Erweiterungsbau und 80er-Jahre-Bau sei eine Teilsanierung vorgesehen. Dort sollen drei Fachklassenräume verlegt, die Sanitärräume saniert und die Technik auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Sanierung der Ebnetsporthalle hat begonnen

Zum Gesamt-Sanierungspaket an der Realschule gehört auch die Teilsanierung der Sanitärräume in der Ebnetsporthalle, die jetzt begonnen hat. Noch würden Abbrucharbeiten das Bild in den Duschen und Umkleiden prägen. Denn bevor mit der Erneuerung der Räume begonnen werden kann, müssten die gesamte Einrichtung sowie die Decken weichen. Die Umkleiden sollen im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein.

Die gesamte Baumaßnahme rund um die Realschule müsse bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein, damit die Stadt in den Genuss von Bundesmitteln von rund 3,5 Millionen Euro kommen kann. Die Gesamtmaßnahme sei mit knapp 7,3 Millionen Euro veranschlagt.

Auch Sanierung des Gymnasiums geht dem Ende entgegen

Mit dem Fischerbau wird in absehbarer Zeit der letzte Teil der Sanierung am Rupert-Neß-Gymnasium abgeschlossen. Derzeit laufen die Arbeiten im Erd- und im Untergeschoss. Dort sind drei Klassenzimmer, ein Werk- und ein Lernmittelraum erneuert worden. Wie die Stadt mitteilt, wurde außerdem die Technik komplett überholt.

„In den Klassenzimmern haben wir die Decken abgehängt, um den Schallschutz zu verbessern“, sagt Elmar Gomm, der im städtischen Bauamt die Arbeiten betreut hat. Auch die Heizung wurde erneuert sowie eine Lüftungsanlage eingebaut. Wenn im Sommer 2020 die Sanierung dieses Teilgebäudes abgeschlossen sein wird, dann geht eine insgesamt 14-jährige Bauzeit an der gesamten Schule zu Ende, die mit der Renovierung des Lehrerzimmers im ersten Stocks des Fischerbaus ihren Anfang genommen hatte.

Es folgten 2008 der Neubau des so genannten Vetterbaus mit naturwissenschaftlichen Räumen, 2012 der notwendig gewordene Neubau in Holzbauweise Richtung Stadion. In den Jahren 2016 bis 2019 wurde der Altbau samt Verbindungstrakt von Grund auf saniert. Und nun schließt sich der Kreis mit der Fertigstellung des Fischerbaus.

Kosten bleiben im Rahmen

Die Kosten der Sanierung von Altbau, Neubau des Zwischentrakts und der Teilsanierung des Fischerbaus werden laut Mitteilung im Rahmen der insgesamt veranschlagten 12,7 Millionen Euro bleiben, wie Gomm bestätigte.

Während der gesamten Bauzeit konnte auf die Anmietung von Containern zur Unterbringung von Schulklassen verzichtet werden, sagt Oberbürgermeister Michael Lang. Dieser „Wangener Weg“ führte zu Einsparungen von rund 2,7 Millionen Euro, wie Bauamtsleiter Stefan Lontzek auf der Basis eines Angebots von 2015 errechnete.

Statt in Container zum Unterricht zu gehen nutzten die Schulklassen in der Bauzeit des Holzneubaus die Räume der ehemaligen Musikschule in der Lindauer Straße 2. Dies war möglich geworden, weil zuvor die Unterrichtsräume der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu ins GEG-Gebäude beim Bahnhof verlegt worden waren. Nachdem die Anton von Gegenbaur-Schule an der Wolfgangstraße komplett aufgelöst und in die Gemeinschaftsschule integriert worden war, fanden Schüler des RNG dort zeitweilig eine Bleibe.

Inzwischen sind sie wieder zurück im angestammten Schulgebäude und haben Platz gemacht – zunächst für die Kinder der Kita Haid, die in den vergangenen Monaten saniert wurde, sowie für die JMS, die nach den Fasnetsferien komplett einzog.