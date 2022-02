Batteriebetriebene Blechspielzeuge „Made in Japan“

Sie rattern, quietschen, blinken, rauchen. Sie machen Musik, schlagen Saltos und pusten Seifenblasen in die Luft. Die batteriebetriebenen Blechspielzeuge aus der Münchner Sammlung Weidner erfreuen sich seit Weihnachten in der Städtischen Galerie „In der Badstube“ in Wangen großer Beliebtheit unter den zahlreichen Ausstellungsgästen. Am Freitag, 25. Februar, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 26. Februar, von 11 bis 17 Uhr ist das Sammlerehepaar Rosemarie und Götz Weidner zu Gast in der Ausstellung. Sie stehen Besuchern für Fragen und Antworten zu den „Battery Toys“ zur Verfügung. Und nicht nur das – es werden an diesen beiden Tagen auch einzelne Sammlerstücke live vorgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Galerie.

Götz Weidner wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Film- und Fernsehpreis. Seit 1970 hat er als freier Filmarchitekt an einer Vielzahl von Produktionen mitgearbeitet. Während seiner Ausbildung bei der Bavaria Film in den 1960er- Jahren war er unter der Leitung des jüngst verstorbenen Münchner Filmarchitekten Rolf Zehetbauer an der Herstellung der Spezialeffekte für die Kult-TV-Serie „Raumpatrouille“ – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“ beteiligt. Zu den Highlights später gehörten die Filme „Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“, „Die Manns – ein Jahrhundertroman“ und die „Buddenbrooks“.

Sein Beruf kam ihm zupass, als er und seine Frau Rosemarie vor über 30 Jahren anfingen, erst mechanisches Spielzeug zum Aufziehen und anschließend japanische Batterieautomaten zu sammeln.

Das Sammlerehepaar Rosemarie und Götz Weidner ist am Freitag, 25. Februar von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 26. Februar, von 11 bis 17 Uhr in der Ausstellung „Made in Japan. Kuriose Blechspielzeuge der 1950er- und 1960er-Jahre“ anwesend. Die Ausstellung in der Städtischen Galerie „In der Badstube“, Lange Gasse 9 in Wangen dauert bis 24. April 2022. Sie ist dienstags bis freitags, sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.