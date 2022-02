Bastian Korff und Florian Ludewig präsentieren das Pop-Kabarett „Knallzucker“

Korff-Ludewig sind am Samstag, 5. März, um 20 Uhr mit dem Pop-Kabarett „Knallzucker“ in der Häge-Schmiede zu Gast. Sie bieten laut Pressemitteilung eine musikalische Kombi aus knalligem Pop-Konzert und klugem Kabarett.

„Sie baden in sämtlichen Themen, die das Leben im Allgemeinen und die letzte Seite der Tageszeitung im Besonderen so hergeben. Aus schönen Melodien, Alltagspoesie und viel Humor mixen die beiden einen kräftigen Unterhaltungscocktail, der süchtig macht“, heißt es. Bastian Korff berühre mit seiner außergewöhnlichen Stimme und spiele virtuos auf der Klaviatur der Gefühle. Florian Ludewig sei ein fulminanter Meister an den Tasten und wechsele von einfühlsam bis wild.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10 (Telefon: 07522/74211). Reservierungen sind möglich per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, unter Telefon 07522/29131, unter www.reservix.de oder an der Abendkasse (ab 18 Uhr, Telefon: 07522/913627). Es gilt die 3G-Regel.