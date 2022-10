Basketball-Jugend feiert erste Saisonsiege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die MTG-Basketball-Jugend stand der zweite Spieltag in der Bezirksliga an. Am Samstag, 8. Oktober, trat die U18 in Salem gegen die Gastgeber und den TV Weingarten an. In der wunderschönen Zehntscheuerhalle im Schloss Salem entwickelte sich gegen den heimischen HC ein spannendes Spiel, in dem Salem mit 32:31 die Oberhand behielt. Ähnlich verlief es im zweiten Spiel gegen den TV Weingarten, dieses Mal triumphierten die Wangener mit 33:32. MTG: Keller (27 Punkte), Yangmak (17), Gaillard (9), Forster (7), Knoll, Mangler (je 2), Hristovski.

Am Sonntag, 9. Oktober, hatte die U14 ihr Heimturnier in der Praßberghalle. Gegen den TSB Ravensburg war der Center der Gäste nicht zu stoppen, sodass Wangen mit 26:41 den Kürzeren zog. Im zweiten Spiel gegen den ESV Singen ging es hin und her, ehe sich die MTG in der zweiten Halbzeit etwas absetzen konnte und mit 40:30 siegte. MTG: Forster (20), Walbaum (19), Albrecht (15), Fischer, Sorg (je 4), Favorolo, Rodrigues (je 2), Traore, Thurner, Tura, Hieke und Sayim.

Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, findet in der Praßberghalle ab 12 Uhr das Heimturnier der U18 statt. Um 17 Uhr bestreiten die Herren ihr erstes Heimspiel dieser Saison.