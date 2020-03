Barockstraße ab 2022 in der Spinnerei

Rad-Union in Zahlen und Namen

Mitgliederstand: 405

Ehrungen: Ehrennadel in Bronze (20 Jahre Mitgliedschaft): Michael Habersetzer, Michael Kurz, Gerold Netzer; Ehrennadel in Silber (20 Jahre Mitgliedschaft und besondere Verdienste): Dominik Nerz; Ehrennadel in Silber (30 Jahre Mitgliedschaft): Markus Düster, Christian Frei, Jürgen Hübschle; Ehrennadel in Gold (40 Jahre Mitgliedschaft): Christoph Reisinger, Ewald Schick, Reinhold Schneider, Alois Schnell, Alois Sutter, Harry Tschechowski; Rad-Union Silbermedaille (50 Jahre Mitgliedschaft): Josef Hauber, Manfred Hauber; Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft: Walter Schmitt; Vereinsmeister Sport: Hermann Keller (Männer), Dennis Classen (U23), Georg Steinhauser (U19): Scott Neo Otto (U17), Lasse Neumann (U15), Malcolm Otto (U13). Vereinsmeister Radwanderfahrten: Carola Strobel und Karl Werk.

Turnusgemäße Wahlen: Vorsitzender: Christian Rieg, Schatzmeisterin: Heidi Wagner, Fachwart für Rennsport Amateure: Markus Düster, Fachwart Radwanderer: Erwin Ellgass, Referent für die Bewirtschaftung: Kurt Wagner, Referent für den Veranstaltungsbereich: Kurt Wagner, Chronist: Herbert Würzer, Beisitzer Touristik: Beppo Schmid, Beisitzer Rennsport: Leo Eenhuis, Beisitzer MTB Schüler/ Jugend: Pasquale Mennig, Beisitzer Barockstraße: Renate Wagner, Beisitzer Barockstraße MTB: Thomas Steinhauser, Fachwart MTB Stellvertreter: Paul Halligan, Kassenprüfer: Markus Holzmüller und Florian Dismann.

Vereinsaktivitäten 2020 (Auszug): Vier-Länder-Schüler-Cup Niederwangen: 25. April, Radbasar: 9. Mai, Schüler-Stadtmeisterschaft/ Vier-Länder-Schüler-Cup: 28. Juni, Sommerfest: 29. August, Oberschwäbische Barockstraße: 6. September, Radkriterium: 20. September.