Barocken Krimi in Wangen erleben

Klangvolle Prachtorgeln, Barock-Führungen mit Musikeinlagen und Einblicke ins Alltagsleben des 18. Jahrhunderts sind nur ein paar der Zutaten für die diesjährige Barockwoche. Vom 8. bis 16. August entführen 20 Stationen entlang der Oberschwäbischen Barockstraße in die sinnesfrohe Epoche, teilt das Gästeamt Wangen mit. Die dritte Auflage der Veranstaltungsreihe stelle unter dem Motto „Barock erlauschen“ das Hören in den Mittelpunkt.

Wangen trage zur Barockwoche mit der barocken Kriminalgeschichte „Von Bettlern, Buabaspitzla und Barock“ am Samstag, 8. August, um 21 Uhr bei. Es handele sich dabei um eine Erlebnisführung mit erschreckenden Ereignissen, die sich genauso in Wangen zur Zeit des Barock zugetragen hätten. Die etwa einstündige Erlebnisführung kostet sieben Euro pro Person und ist im Gästeamt oder unter www.wangen.reservix.de buchbar. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Treffpunkt ist am Gästeamt in der Bindstraße (Telefon 07522 / 74211).