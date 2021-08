Band Molly’s Chamber gibt zwei Konzerte

Die aus Ravensburg stammende Band Molly’s Chamber ist nun schon seit elf Jahren auf Tour. Seit dieser Zeit bieten Caro Staiger (Gesang), Alfred Oswald (Gitarren, Gesang) Thomas Hellmann (Bässe, Gesang) und Peter Hinkel (Schlagzeug) souligen Blues Rock.

Zu hören ist die Liveband am Samstag 28. August, ab 19 Uhr bei den Wangener Kulturwochen unter freiem Himmel im Zunftwinkel. Der Eintritt ist frei. Außerdem speilt sie am Samstag, 9. Oktober, ab 20 Uhr im Gleis Neun in Kißlegg. Im Programm stehen Coverversionen bekannter Interpreten und Bands.