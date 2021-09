Balladenabend mit Heiko Ruprecht und Veronika Ponzer

Der namhafte TV- und Theaterschauspieler Heiko Ruprecht spielt und erzählt am Freitag, 24. September, berühmte Balladen von Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Wangen. Dazu zählen beispielsweise „Der Zauberlehrling“, „Erlkönig“, „Die Bürgschaft“, „Ritter Toggenburg“, „Der Taucher“ oder „Der Handschuh“.

Auf der Harfe lässt Veronika Ponzer dazu Musik aus dem 19. Jahrhundert erklingen, Melodien von Elias Parish Alvars, Louis Spohr und Alphonse Hasselmans. Ein musikalisch-literarischer Abend der feinen Töne und großen Gefühle, bei dem das gesprochene Wort und die einfühlsame Musik beeindruckend zusammenspielen sollen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle Wangen.

Heiko Ruprecht wurde in Friedrichshafen geboren und wuchs in Lindau auf. Er ist vor allem bekannt aus der erfolgreichen ZDF-Reihe „Der Bergdoktor“. Auch in anderen beliebten TV-Formaten ist er regelmäßig zu sehen. Parallel tritt er auf verschiedenen großen Bühnen auf. Nach mehreren Jahren unter Dieter Dorn an den Münchner Kammerspielen und dem Bayerischen Staatsschauspiel gastierte er unter anderem als Faust in Goethes „Urfaust“ bei den Heidelberger Schlossfestspielen sowie als Richard III in Shakespeares gleichnamigen Stück am Staatstheater Karlsruhe.

Veronika Ponzer studierte an der Hochschule für Musik in München bei Prof. Maria Graf und am Conservatoire de Lausanne bei Prof. Chantal Mathieu. Ihr musikalischer Werdegang ist begleitet von Aufnahmen für den Rundfunk und das Bayerische Fernsehen, nationalen und internationalen Engagements, Lesungen mit Ruth Maria Kubitschek, Michael Lerchenberg, Christian Quadflieg, Heiko Ruprecht u.a. Veronika Ponzer ist Mitglied in verschiedenen Kammermusikensembles.

Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die 3-G-Regel. Zutritt zu Veranstaltung haben nur Personen mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem tagesaktuellen negativen Schnelltest (Kinder unter sechs Jahre brauchen keinen Nachweis, schulpflichtige Kinder gelten als getestet). Es gilt freie Platzwahl. Einlass ab 18.30 Uhr. Frühzeitiges Erscheinen erleichtert den corona-bedingt aufwändigeren Ablauf.

Karten zu 21 Euro (ermäßigt 10,50 Euro) gibt es beim Gästeamt Wangen, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online über www.wangen.reservix.de. Die Veranstaltung war im Programm der Baden-Württembergischen Literaturtage 2020 geplant und wird jetzt nachgeholt. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.