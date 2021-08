Bahnhofstraße wird gesperrt

Aufgrund kurzfristig anstehender Belagsanierungen in der Bahnhofstraße kommt es in der Zeit von Mittwoch, 1. September, bis voraussichtlich 10. September zu einer Vollsperrung auf Höhe der Einmündungen Immelmannstraße und Schillerstraße. Dies teilt die Stadt mit.

Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Im Busverkehr können alle Haltestellen bedient werden. Aufgrund von Einbahnregelungen werden jedoch einzelne Linien die Haltestelle Tiefgarage in gegenläufiger Richtung bedient, heißt es in einer Mitteilung. Detaillierte Informationen zu diesen Kursen werden an der Haltestelle von den Linienbetreibern ausgehängt. Durch die Umleitungsstrecken werde es darüber hinaus zu Verspätungen kommen.