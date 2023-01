B32 wird in Herfatz deutlich später voll gesperrt als geplant

Nun ist es amtlich: Die in Wangen viel gefürchtete Komplettsperrung der B32 wegen des Abrisses und Neubaus der Argenbrücke in Herfatz beginnt voraussichtlich am 27. Februar. Das ist deutlich später als zunächst geplant. Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen sieht den ohnehin straffen Zeitplan der Arbeiten deshalb aber nicht in Gefahr.

Januar-Termin steht nicht mehr

Für Autofahrer und Busnutzer dürfte es eine (vorläufig) frohe Kunde sein: Die Bundesstraße in Herfatz wird deutlich später dicht gemacht als bislang bekannt. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ gab das RP in einer Presseerklärung bekannt, dass die Vollsperrung erst Ende Februar in Kraft tritt. Bislang war von Mitte oder Ende Januar die Rede.

Als Grund nennt die Behörde einen optimierten Bauzeitenplan, was zum geplanten Beginn der konkreten Arbeiten vor am 27. Februar führe. Die Ausführungsplanung für die Arbeiten beginne aber schon im Januar. „Dies hat den Vorteil, dass die verkehrlichen Beeinträchtigungen in der Raumschaft merklich reduziert werden“, so eine Sprecherin auf Nachfrage.

RP: Baufrima bleibt bei den Fristen

Klar dürfte damit aber auch sein: Der allgemein als äußerst sportlich angesehene Zeitplan wird noch einmal enger. Wichtig ist dabei der Stichtag 1. Mai. Erst ab dem darf aufgrund von Vorgaben des Naturschutzes in die Argen eingegriffen und das eigentliche Brückenbauwerk abgerissen werden. Dazu erklärt das RP: Die beauftragte Baufirma führe bis zu diesem Tag alle bis dahin geplanten Arbeiten fristgerecht durch.

Die Arbeiten beginnen demnach Ende Februar mit dem Einrichten der Baustelle, dem Aufbau der Verkehrssicherung, dem Rückbau der Straße im Bereich des Brückenabbruchs sowie dem Teilabbruch der Brücke zur Vorbereitung des Geräteeinsatzes für die Herstellung der Bohrpfähle der neuen Brücke.

Im Dezember soll alles fertig sein

Später dann, also grob in der zweiten Jahreshälfte, wird die neue Brücke gebaut. Auch hier hält das RP am Ziel fest, dass bis Dezember alles fertig sein wird und die B32 dann wieder für den Verkehr freigegeben wird. Außerdem stellt die Behörde klar: Herfatz sei während der gesamten Bauzeit von Ravensburg beziehungsweise dem Autobahnanschluss Wangen-West her mit Fahrzeugen erreichbar. Außerdem könnten Radler die Baustelle jederzeit in Richtung Wangen passieren, da die parallele Fuß- und Radbrücke die ganze Zeit über nutzbar sei.

Umleitungen und Schleichwege

Für Autos und andere Fahrzeuge greifen derweil das Jahr über weiträumige Umleitungen. Aus Richtung Ravensburg geht es ab Geiselharz über Primisweiler und von dort – an Niederwangen vorbei – nach Wangen. Die umgekehrte Umleitung führt ab der Leutkircher Straße zum Autobahnanschluss Wangen-Nord und über die A96 zum Anschluss Wangen-West. Die Stadt Wangen hatte Ende vergangenen Jahres bereits angekündigt, einigen möglichen Schleichwegen über kleinere Straßen und durch Wohngebiete einen Riegel vorzuschieben. Aus dem Gemeinderat waren dazu weitere Anregungen gekommen.

Kritisch wird die lange Vollsperrung in weiten Teilen der Bevölkerung, vor allem in Herfatz, sowie im Handel und der Wangener Wirtschaft gesehen.