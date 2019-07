Bürgerforum Wangen ist seit 20 Jahren ein Verein

In der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr stellt sich am Freitag, 12. Juli, der „verlängerte Arm der Stadt in der Seniorenarbeit“ vor, wie Oberbürgermeister Michael Lang das Bürgerforum immer wieder gerne nennt. Die Einladung geht an alle Bürger.

Begonnen wird um 15 Uhr mit einem Musikbeitrag, Vorsitzender Ulrich Mayr begrüßt und OB Michael Lang hält ein Grußwort. Die Aufgabe von Gerd Locher wird es sein, die vergangenen 20 Jahre Revue passieren zu lassen. Ab 15.30 Uhr bis zum Schlusswort um 18.45 Uhr stellen sich dann verschiedene Gruppen vor. Dazwischen singt der Shanty-Chor und spielt das Akkordeonorchester.

Während der gesamten Veranstaltung wird für die Gäste im Aufenthaltsraum im Erdgeschoss Kaffee und Kuchen angeboten, ab etwa 17 Uhr auch belegte Brote. Bei gutem Wetter erfolgt die Bewirtung zusätzlich im Hofraum hinter dem Haus. (vst)