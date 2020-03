Bürgerbus fährt nach La Garenne-Colombes

40 Jahre Partnerschaft mit der französischen Stadt La Garenne-Colombes nimmt der Partnerschaftsverein der Stadt Wangen laut Pressemitteilung zum Anlass, im Juni einen Bürgerbus zum Stadtfest in der Nähe von Paris zu organisieren. Auf diese Weise können Wangener, die sonst nicht über einen Verein in die Partnerstadt fahren können, dorthin gelangen. Die Reise startet am Donnerstag, 18. Juni, um 6 Uhr in Wangen und endet am Sonntag, 21. Juni, gegen 21 Uhr.

Dazwischen werden erlebnisreiche Tage in La Garenne-Colombes und auf dem Weg dorthin liegen. Die Fahrt führt am Bodensee entlang, durch Schwarzwald und Vogesen sowie die Champagne nach Reims. Dort besteht die Möglichkeit, die Kathedrale zu besichtigen. Am Abend kehrt die Gruppe gemeinsam zum Abendessen in La Garenne-Colombes ein.

Zwei Partnerschaften werden gefeiert

Am Freitag bricht der Bus um 9 Uhr ins nahegelegene Paris auf. Eine deutschsprachige Paris-Expertin wird unterwegs die herausragenden Sehenswürdigkeiten erläutern und viele Geschichten zu erzählen haben. Die Führung endet am Tour Montparnasse, von dem aus man eine der spektakulärsten Aussichten über Paris genießen kann. Am Abend ist die Gruppe eingeladen, die Feierlichkeiten für die 40-jährige Partnerschaft mitzuerleben.

Gleichzeitig wird La Garenne-Colombes eine weitere Partnerschaft mit der toskanischen Stadt Bagno a Ripoli, wenige Kilometer östlich von Florenz gelegen, feierlich begründen. Beim anschließenden Stehempfang wird es reichlich Gelegenheit zum Austausch geben.

Buntes Treiben in der Stadt

Ab 9.30 Uhr besuchen die Teilnehmer des Bürgerbusses am Samstag das Stadtfest in La Garenne-Colombes. Auf dem Marktplatz und in der anschließenden Hauptgeschäftsstraße herrscht buntes Treiben mit Wochen- und Krämermarkt. Den ganzen Tag über ziehen Musikgruppen durch die Stadt, denn zeitgleich feiert Frankreich den ganzen Tag über die Fête de la Musique. Nähere Informationen zum Stadtfest gibt es auf der Fahrt dorthin. Am Sonntag tritt die Gruppe die Rückreise an.

Anmelden können Interessierte ab sofort bis spätestens Dienstag, 14. April. Flyer liegen im Gästeamt und an weiteren Stellen öffentlich aus. Zudem kann er auf der Homepage der Stadt Wangen gefunden werden.