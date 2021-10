Azubis treffen sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Azubi-Tagen des LAZBW fand ein Austausch unter den Azubis aus Wangen und Aulendorf statt. Am 7. Oktober 2021 stellten die Azubis aus Aulendorf ihren Alltag in der Landwirtschaft auf dem dortigen Gelände, ausgestattet mit hygienischen Schuhschutzüberzügen, vor. Die Studentin und der Freiwilligendienstleistende (FÖJ) berichteten über die Arbeit der Wildforschungsstelle. Anschließend lernten sich die Azubis bei einer Runde Adventure Golf noch besser kennen. In der darauffolgenden Woche am 14. Oktober 2021 stellten die Azubis aus Wangen ihre Arbeit aus den unterschiedlichen Abteilungen vor. Die Milchtechnologen luden zu einer Verkostung der Milchprodukte vor der Lehrmolkerei ein.

Die Hauswirtschafterinnen der hauseigenen Kantine präsentierten das Jugendwohnheim in Wangen. Daraufhin gab es einen Stationenlauf mit gemischten Teams und mit abwechslungsreichen Spielen durch Wangen.