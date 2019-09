Azubis starten bei Grunwald

Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2019 sind bei Grunwald 18 Auszubildende in ihr erstes oder in das nächste Ausbildungsjahr gestartet. Ihre Ausbilder sind Michael Assfalk (hintere Reihe links), Christian Hasel (hintere Reihe rechts) und Martina Fischle (mittlere Reihe rechts). In solch kompletter Runde werden sie sich erst wieder zusammen finden, wenn am 27. September ihre Mitarbeit während der Veranstaltung „Perspektive Wirtschaft – Erlebnis Wangen“ gefragt ist. Bis dahin werden zumindest die Azubis des ersten Lehrjahres zusätzlich zu den noch ungewohnten Arbeitstagen auch neue Eindrücke während ihrer Berufsschultage sammeln. Foto: Grunwald