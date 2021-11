Awamu und das Kinderhospiz in Memmingen erhalten Geld von Grunwald in Wangen

Mit einer Spende über 3900 Euro an die Wangener Initiative „Awamu – zusammen für Uganda“ hat Geschäftsführer Ralf Müller die langjährige Spendenreihe für den Bau von weiteren drei Brunnen in Uganda fortgesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Wangener Grunwald GmbH.

2008 hatte Seniorchef Edwin Müller das Geld für den ersten von nunmehr 19 Grunwald-Brunnen in Uganda gespendet. Holger Frei, Bernd Martin und Werner Zodel sind verdiente, langjährige Grunwald-Mitarbeiter und die diesjährigen Namens-Paten der Brunnen.

Weitere 4000 Euro erhielt das Kinderhospiz im Allgäu in Memmingen, das Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern im stationären und in ihrem häuslichen Umfeld begleitet und unterstützt.