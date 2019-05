„Awamu“ sorgt sich um gehörlose Kinder

Auch, wenn die Finanzen des Vereines „Awamu – gemeinsam für Uganda“ auf dem Papier von den Vorjahren deutlich abweichen, hat Kassier Uli Stefan bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend im Gemeindehaus St. Martin von einem „ganz normalen Jahr“ gesprochen. Jener Verein, der 2017 durch Betrügereien um 23 000 Euro geprellt wurde (die SZ berichtete), konnte sich 2018 wieder auf das konzentrieren, was er eigentlich als seine Aufgabe versteht: Die Unterstützung der Menschen in Uganda in nachhaltigen Projekten.

Ein Rückgang der Einnahmen, ein heftiger Anstieg der Kosten? „Nein, ein ganz normales Jahr“, beruhigte Kassier Uli Stefan und erläuterte die Hintergründe. Während 2018 auf der Einnahmenseite nicht von jeweils einer großen Einzelspende wie 2017 und 2016 geprägt war, sondern sich so wie in den Jahren davor darstellte, gab es auf der Ausgabenseite Ende 2017 eine gut 70 000 Euro-Jahresabschluss-Überweisung, die erst 2018 ausgeführt und damit auch dem Kalenderjahr 2018 buchhalterisch zugeschrieben wurde.

Das dadurch bedingt 2017 in die Höhe geschossene Vermögen des Vereins „sank“ 2018 daher auch wieder. Gegenüber 2016 ist es aber um 45 000 Euro auf nunmehr 253 500 Euro angewachsen. Es brauche ein gewisses Polster, sagte Stefan, allein schon, um im Falle eines Falles die Schulgelder weiterbezahlen zu können. Mit knapp 100 000 Euro ist das Schulgeld der mit Abstand größte Posten im letztjährigen, 157 500 Euro hohen Ausgabebudget, gefolgt vom Brunnenbau mit etwas über 27 000 Euro.

Die Vorsitzenden Margareta Riese und Edgar Rohmert schauten gemeinsam zurück auf ein vielfältiges und bewegtes Jahr, das unter anderem auch wieder ein Engagement bei zwei Weihnachtsmärkten beinhaltete. „Nach 28 Jahren möchten mein Mann und ich den Markt aber nun an jemanden abgeben“, sagte Riese und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich dafür jemand finde. Denn: „Sonst wird es keinen Stand mehr geben.“

Neues Projekt vorgestellt

Von einem neuen Projekt informierte Vorsitzende Sarah Dillmann die Mitgliederversammlung. In der von Pfarrer John Paul Jjumba gegründeten und verwalteten „Julian Memorial School for deaf children“ in Bujambi werden gehörlose Kinder (auch in Gebärdensprache) unterrichtet und ab der sechsten Klasse in handwerklichen Berufen ausgebildet. Gehörlose gehörten in Uganda nicht gerade zu den Priorisierten, erklärte Dillmann. Umso wichtiger sei aber eine Schulbildung.

Sarah Dillmann war es auch, die eine „gesonderte Datenschutzordnung“ vorstellte, die die Satzung des Vereins ab sofort ergänzt. Ende Juni werden nun das Ehepaar Riese und vier weitere Personen erneut (und auf private Kosten) nach Uganda fliegen und die Stätten, an denen Awamu wirkt, besuchen.