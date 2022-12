AVL SET spendet für Familien in Notlagen

Die AVL SET GmbH verzichtet auch in diesem Jahr auf den Versand von Weihnachtspräsenten für Geschäftspartner und übergibt stattdessen eine Spende an den örtlichen Förderverein „Lichtblick – hilft Familien“. Dieses Jahr werden 3000 Euro übergeben, mit denen der Verein Familien mit Kindern in Notlagen schnell und unbürokratisch hilft. Die Geldmittel werden von Lichtblick sowohl für Familienhelferinnen und -helfer als auch für akute Bedarfe wie fehlende Winterkleidung eingesetzt. Den Spendenscheck überreichte die Geschäftsführung Tobias Schelter (links) und Horst Hammerer (rechts) an Marion Lang, Vorsitzende des Vereins Lichtblick (Mitte, Foto: AVL SET GmbH).