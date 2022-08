An einem in der Lindauer Straße geparkten Opel Zafira wurde am Montag zwischen 15 und 16 Uhr die Heckscheibe eingeworfen. Der Schaden, den der Täter dadurch verursachte, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum unbekannten Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 07522/984-0 entgegen.