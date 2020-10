Autos stoßen in Kreisel zusammen

Sachschaden von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagnachmittag gegen 14.10 Uhr auf der Landesstraße 320 ereignete. Die 59-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei die Lindauer Straße in Wangen stadtauswärts befahren und war in Höhe Zeppelinstraße in den Kreisverkehr eingefahren, ohne hierbei den Vorrang einer 19-jährigen Autofahrerin zu beachten, die sich mit ihrem Audi A3 bereits im Kreisverkehr befand. Während die Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, mussten die beiden Autos abgeschleppt werden.