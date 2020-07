Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 40 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der Kreisstraße 8010 bei Wangen gefordert.

Eine 20-jährige BMW-Fahrerin hatte laut Polizei die Kreisstraße von Deuchelried kommend in Richtung Ratzenried befahren und an der Kreuzung mit dem Gemeindeverbindungsweg von Bimisdorf nach Ausleute den Vorrang einer von rechts kommenden 50-jährigen Autofahrerin missachtet. Beim Zusammenstoß mit deren Renault Captur erlitt die 50-Jährige leichtere Prellungen. An den Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 20 000 Euro.