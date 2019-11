Autos krachen in Wangen ineinander

Keine Verletzten, jedoch Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung der Ausfahrt von der Oflingser Weg in Deuchelried auf die Untere Dorfstraße. Das teilt die Polizei mit.

Die 67-jährige Fahrerin eines Toyota Avensis fuhr vom Oflingser Weg auf die Untere Dorfstraße, um diese in Richtung der Straße „Am Engelberg“ zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 40-Fahrerin eines VW-Polo, die auf der Unteren Dorfstraße in Richtung Deuchelsrieder Ortsmitte fuhr. Beide Autos stießen zusammen, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.