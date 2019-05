Autos kollidieren auf Landesstraße

Rund 20 000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 320 ereignet hat. Eine 64-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizei die Landesstraße von Neuravensburg kommend in Richtung Wangen. Auf Höhe Reute fuhr sie nach rechts in eine Bushaltestelle um zu wenden und wieder in Richtung Neuravensburg zu fahren. Hierbei übersah sie beim Anfahren einen 19-jährigen Autofahrer und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.