Autos kollidieren an Einmündung

Zwei Verletzte und Sachschaden von rund 14 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf der L 320 bei Niederwangen gefordert. Eine 49-jährige Autofahrerin war laut Polizei nach links in die L 320 in Richtung Wangen eingebogen und hatte hierbei den Vorrang einer 36-jährigen Autofahrerin missachtet, die mit ihrem Auto in Richtung Neuravensburg befuhr. Die beiden Autofahrerinnen, die bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzt wurden, mussten zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Mehr zum Thema Wangen Unfall bei Fahrstreifenwechsel