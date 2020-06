Autos in der Morfstraße zerkratzt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Morfstraße in Wangen mit einem spitzen Gegenstand einen dunkelgrauen VW Golf und einen schwarzen Mercedes beschädigt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Klärung der beiden Delikte geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.