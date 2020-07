Autofahrerin übersieht Motorrad

Einen Verletzten und Sachschaden von rund 15 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag kurz nach 18 Uhr auf der Landesstraße 320 ereignete.

Eine 48-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei die Schulstraße von Niederwangen kommend befahren und war an der Kreuzung der L 320 nach links in Richtung Wangen eingebogen, wobei sie einen 30-jährigen von links kommenden Motorradfahrer übersah. Trotz einer Vollbremsung konnte dieser die Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Kurz vor dem Aufprall sprang er von seiner Maschine ab und erlitt bei seinem Sturz auf die Fahrbahn Schürfwunden am ganzen Körper. Der Verletzte wurde nach einer ersten notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.