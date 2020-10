Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Wangen

Schaden in Höhe von rund 8000 Euro ist am Montag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Südring/Bregenzer Straße in Wangen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 75-jährige Autofahrerin von der Bregenzer Straße nach rechts in den Südring eingebogen und hatte hierbei dem aus Richtung Erzberger Straße kommenden 24-jährigen Fahrer die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß beider Autos wurden niemand verletzt.