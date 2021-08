Die Vorfahrt eines Audifahrers missachtet hat am Donnerstag eine 69-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Wangener Gegenbaurstraße in den Buchweg. Laut Polizeibericht stieß die VW-Fahrerin beim Linksabbiegen mit dem Audi des 23-Jährigen zusammen. Den an beiden Autos entstandene Schaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.