Autofahrer verursacht unter Alkohol Unfall

Alkoholeinwirkung dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein 47 Jahre alter Autofahrer am Montag gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Ladengeschäft in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Das teilt die Polizei mit. Beim Einparken fuhr der Skoda-Fahrer über einen Grünstreifen und prallte gegen einen abgestellten VW Polo. An diesem entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, während sich der entstandene Schaden am Skoda auf rund 1500 Euro belaufen dürfte. Ein Atemalkoholtest im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme ergab, dass der 47-Jährige über 0,5 Promille intus hatte. Die Konsequenz für ihn war die Entnahme einer Blutprobe in einem Klinikum. Sollte die Untersuchung seines Blutes die zu hohe Alkoholkonzentration bestätigen, hat er mit einer entsprechenden Strafanzeige zu rechnen.