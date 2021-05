Autofahrer verliert mit mehr als zwei Promille Kontrolle über sein Auto

Auf dem Oberauer Weg zwischen Beutelsau und Oberau hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 47-Jährige kam laut Polizeibericht in einer Kurve von der Straße ab und kippte aufgrund der Steigung mit seinem Wagen auf die Seite. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18 000 Euro. Da ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme einen Wert von mehr als zwei Promille bei dem Mann erbrachte, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Sein Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Sein Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.