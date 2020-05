Autofahrer streift Opel und flüchtet

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein 77-jähriger Autofahrer am Montagvormittag auf dem Parkplatz am Ärztehaus in Wangen verursacht. Laut Angaben einer Zeugin streifte der Mann beim Ausparken einen parallel geparkten Opel an der Beifahrertüre und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, so die Polizei.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.