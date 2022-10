Autofahrer prallt gegen Baum und wird eingeklemmt

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 23.15 Uhr ein 19 Jahre alter Subarufahrer von der K 7990 zwischen Amtzell und Alt-Karbach abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort und befreite den jungen Mann, der in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt war. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Subaru entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Ein Abschleppunternehmen lud den beschädigten Wagen auf.