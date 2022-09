Autofahrer nach Radler-Sturz gesucht

Nach einem Fahrradsturz, zu dem es am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Ravensburger Straße in Wangen gekommen ist, sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Dieser soll laut Bericht von der Stadtmitte kommend nach links in die Zeppelinstraße abgebogen sein. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden 21-Jährigen auf einem Rad, der zur Verhinderung einer Kollision stark abbremste und stürzte. Er zog sich Verletzungen im Gesicht und an der Schulter zu und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Der Fahrer des abbiegenden Wagens fuhr indes weiter.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellen, eventuell türkisenen Kleinwagen gehandelt haben. Das Polizeirevier Wangen bittet unter Telefon 07522/9840 um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer.