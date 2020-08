Autofahrer fährt Rennradfahrer in Wangen an

An der Einmündung des Argenauweges in die Kreisstraße K 8007 hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen einen Radsportler übersehen und angefahren. Der 52-jährige Rennradfahrer wurde hierbei verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 7.45 Uhr fuhr der 62-jährige Autofahrer mit seinem Skoda bei Beutelsau vom Argenauweg auf die Kreisstraße. Dabei übersah er einen Rennradfahrer, der auf der K 8007 in Richtung Wangen unterwegs war, touchierte ihn am Hinterrad und lud es auf. Das Fahrrad landete mit dem 52-Jährigen rechts im Grünstreifen abgeworfen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.