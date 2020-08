Autofahrer fährt Radler in Kreisverkehr an

Beim Verlassen des Kreisverkehrs am Ortseingang Leutkircher Straße in Wangen ist am Mittwoch gegen 11.40 Uhr ein Radfahrer von einem dunklen Skoda Oktavia umgefahren worden.

Der Radfahrer kam laut Polizeibericht auf dem Radweg aus Richtung Offlings und musste kurz vor dem Kreisverkehr auf die Straße wechseln. Beim Verlassen des Kreisels in Richtung Wangen bekam der 65-Jährige von hinten plötzlich einen Schlag und stürzte. Ein dunkler Skoda Oktavia älteren Jahrgangs hatte ihn von hinten angefahren und zu Fall gebracht. Der Gestürzte erlitt mehrere Schürfwunden. Der oder die Unfallverursachende fuhr weiter. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.