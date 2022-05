Autofahrer fährt nach Unfall im Wangener Kreisel davon

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 22.40 Uhr am Kreisverkehr Lindauer Straße/Zeppelinstraße. Die Fahrerin eines grauen Ford Fiesta befuhr dabei den Kreisverkehr als ein silberner VW Golf, älteres Baujahr, in den Kreisel einfuhr und die Vorfahrt des Ford missachtete, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf sei der Golf dem Ford im Kreisverkehr hinten aufgefahren. Beide Fahrer hielten laut Polizei zunächst an, aber der Fahrer des Golfs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Fahrer des flüchtigen VW Golf wird als südländischer Typ mit Glatze und Vollbart beschrieben, Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Wer Angaben zu dem Golf oder den Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen (Tel. 07522 / 9840) zu melden.