Autofahrer fährt bei Wangen in Baustellenmaterial

In Warnmaterial einer Baustelle auf der A96 ist am Donnerstag ein bislang unbekannter Autofahrer gefahren. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, beging er anschließend Fahrerflucht.

Der Unfall geschah gegen 12.50 Uhr auf in Fahrtrichtung München auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Dort war wegen einer Brückenwartung eine Fahrspur gesperrt. Als der Unfallverursacher auf die Baustelle zufuhr, übersah er die aufgestellten Pylone und einen Anhänger mit einer LED-Vorwarntafel, so die Polizei. Bei der Kollision mit diesen Gerätschaften richtete er einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Jetzt werden Zeugen gesucht.