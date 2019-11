Autofahrer fährt unter Drogen

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss hat ein 29-jähriger Autofahrer gestanden, der am Mittwoch von einer Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz Humbrechts an der A96 kontrolliert wurde. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben bei dem Mann entsprechende Verdachtsmomente fest, ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain und THC. Zudem wurde in der Mittelkonsole eine kleine Tüte mit geringer Menge Kokain aufgefunden. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw vorerst untersagt.