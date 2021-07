Autofahrer bremst zu spät

Eine Karambolage dreier Fahrzeuge hat sich am frühen Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet, nachdem ein 52-jähriger Citroen-Fahrer die Bremsmanöver zweier vor ihm fahrender Autofahrerinnen zu spät wahrnahm. Um einer Fußgängerin das Queren der Straße zu ermöglichen, hielten eine 61-jährige VW-Fahrerin und eine ihr nachfolgende 23-jährige VW-Fahrerin laut Polizeibericht kurz nach dem Bahnübergang an. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit wurde der 52-Jährige hierauf zu spät aufmerksam und fuhr auf das Auto der jüngeren Frau auf, wodurch dieses auf das Auto der 61-Jährigen geschoben wurde. Die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro.